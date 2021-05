Giulia Stabile vince Amici 20, il retroscena a inizio programma: “Quel bigliettino di Stash…” (Di lunedì 17 maggio 2021) Giulia Stabile ha vinto Amici 20. La ballerina 18enne e fidanzata di Sangiovanni ha alzato la coppa alla finalissima del programma, andata in onda sabato 16 maggio 2021, e ha già rilasciato le sue prime interviste. Al Corriere della Sera Giulia ha detto che “La vittoria finale non è solo mia, se lui non mi fosse stato accanto non sarei riuscita ad arrivare in fondo”, dice del cantante che ha sconfitto a sorpresa durante l’ultima puntata del talent. E lui, vicentino sempre di 18 anni: “Sono a posto così, se avessi vinto non avrei capito tante cose che invece adesso ho capito, e sono contentissimo per Giulia, perché penso abbia un forte messaggio da mandare per chi si sente diverso e sbagliato: non bisogna arrendersi mai”. Giulia Stabile ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)ha vinto20. La ballerina 18enne e fidanzata di Sangiovanni ha alzato la coppa alla finalissima del, andata in onda sabato 16 maggio 2021, e ha già rilasciato le sue prime interviste. Al Corriere della Seraha detto che “La vittoria finale non è solo mia, se lui non mi fosse stato accanto non sarei riuscita ad arrivare in fondo”, dice del cantante che ha sconfitto a sorpresa durante l’ultima puntata del talent. E lui, vicentino sempre di 18 anni: “Sono a posto così, se avessi vinto non avrei capito tante cose che invece adesso ho capito, e sono contentissimo per, perché penso abbia un forte messaggio da mandare per chi si sente diverso e sbagliato: non bisogna arrendersi mai”....

