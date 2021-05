Giulia Stabile è la vincitrice di Amici 20 | “Ho vinto restando me stessa”

Leggi su donnaglamour

(Di lunedì 17 maggio 2021), ballerina 19enne approdata ad20, ha conquistato la vittoria con la sua semplicità e il suo straordinario talento. Ladi20 è, ballerina 19enne proveniente da Roma che ha conquistato pubblico e telespettatori grazie alla sua spontaneità. La ragazza ha battuto in finale il suo fidanzato, Sangiovanni, conosciuto proprio all’interno della scuola di. “La mia è stata la vittoria di entrambi, lui hatutto quello che poteva vincere e so che fuori lo aspetta una carriera assurda”, ha raccontato la ragazza a Fanpage. Fonte foto: https://www.instagram.com/giugiulola/: la vittoria ad20 Per la gioia del ...