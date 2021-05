"Giulia era bullizzata. Le dicevano brutta. La sua voce l'ho sentita per la prima volta a 13 anni" (Di lunedì 17 maggio 2021) “E’ arrivata ad un milione di fan. Forse non è mai accaduto nella storia di Amici. Quando è arrivata nella mia scuola aveva solo 3 anni, non parlava, voleva solo ballare. La sua vittoria mi commuove e mi inorgoglisce. Ha vinto una ragazza pulita, bullizzata da bambina, che ha lottato con la forza della danza e della passione”. Flaminia Buccellato, fondatrice e direttrice dell’Accademia Buccellato -Rossi, insegnante da 15 anni di Giulia Stabile vincitrice, ieri sera su Canale 5 dell’edizione 2021 di ‘Amici’, ricorda con queste parole all’Adnkronos, la sua giovane allieva.Romana, madre originaria di Barcellona, Giulia Stabile ha sbaragliato tutti i concorrenti e anche il suo fidanzato cantante Sangiovanni.“Dopo la madre, Giulia mi ha chiamato - aggiunge Flaminia ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) “E’ arrivata ad un milione di fan. Forse non è mai accaduto nella storia di Amici. Quando è arrivata nella mia scuola aveva solo 3, non parlava, voleva solo ballare. La sua vittoria mi commuove e mi inorgoglisce. Ha vinto una ragazza pulita,da bambina, che ha lottato con la forza della danza e della passione”. Flaminia Buccellato, fondatrice e direttrice dell’Accademia Buccellato -Rossi, insegnante da 15diStabile vincitrice, ieri sera su Canale 5 dell’edizione 2021 di ‘Amici’, ricorda con queste parole all’Adnkronos, la sua giovane allieva.Romana, madre originaria di Barcellona,Stabile ha sbaragliato tutti i concorrenti e anche il suo fidanzato cantante Sangiov.“Dopo la madre,mi ha chiamato - aggiunge Flaminia ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Giulia era bullizzata. Le dicevano brutta. La sua voce l'ho sentita per la prima volta a 13 anni' - michelaanh : RT @Iperborea_: Complimenti a Giulia. Tutto il disappunto non era per lei, né per Sangio, ma per una finale che nessuno ha compreso. L'ediz… - ornellamiranda8 : RT @FCar90: Giulia capiva subito se c'era qualcosa che non andava in Pier Quella sera non era sereno,anche se affermava il contrario Lei st… - UnaTantum_ : @inguaribilmente Non ho nulla contro Giulia, non é questione di avere in lizza i 'nostri protetti', se c'era Giulia… - CinnyCinzia : @AmiciUfficiale Si sapeva già che avrebbero vinto sangiovanni e Giulia. Era palese già ad inizio amici20... che sch… -