Giornata mondiale contro l’omofobia | Ermal Meta | “Viva l’amore in tutte le sue forme”

MILANO – "Oggi è la Giornata mondiale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Viva l'amore in tutte le sue forme. #loveislove". Così su Twitter il cantautore italo-albanese Ermal Meta (foto), in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia che si celebra oggi, 17 maggio. L'articolo L'Opinionista.

