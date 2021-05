“Eurovision Song Contest 2021” è la compilation ufficiale dello show di Rai 1 (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano. Torna la consueta rassegna Eurovision Song Contest, quest’anno dal 18 al 22 maggio con sede a Rotterdam, manifestazione cancellata lo scorso anno a causa del coronavirus. L’Italia è rappresentata dai Maneskin, vincitori al recente festival di Sanremo con la canzone “Zitti e buoni” e, in gara per San Marino, c’è la cantante italo eritrea Senhit con il brano “Adrenalina”. La Rai trasmetterà la manifestazione su Rai 4 le semifinali del 18 e 20 maggio, su Rai 1 la finale del 22 maggio e con Radio 2 l’intero show, oltre allo streaming su RaiPlay. Il doppio cd che raccoglie le 39 canzoni in gara è già disponibile: Anxhela Peristeri (“Karma”) per l’Albania, Vincent Bueno (“Amen”) per l’Austria, Montaigne (“Technicolour”) per l’Australia, Efendi (“Mata Hari”) per l’Azerbaigian, Hooverphonic (“The Wrong Place”) ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano. Torna la consueta rassegna, quest’anno dal 18 al 22 maggio con sede a Rotterdam, manifestazione cancellata lo scorso anno a causa del coronavirus. L’Italia è rappresentata dai Maneskin, vincitori al recente festival di Sanremo con la canzone “Zitti e buoni” e, in gara per San Marino, c’è la cantante italo eritrea Senhit con il brano “Adrenalina”. La Rai trasmetterà la manifestazione su Rai 4 le semifinali del 18 e 20 maggio, su Rai 1 la finale del 22 maggio e con Radio 2 l’intero, oltre allo streaming su RaiPlay. Il doppio cd che raccoglie le 39 canzoni in gara è già disponibile: Anxhela Peristeri (“Karma”) per l’Albania, Vincent Bueno (“Amen”) per l’Austria, Montaigne (“Technicolour”) per l’Australia, Efendi (“Mata Hari”) per l’Azerbaigian, Hooverphonic (“The Wrong Place”) ...

Advertising

RaiQuattro : .@BlasCanto rappresenta la Spagna all'@Eurovision Song Contest: ecco il suo video per l'Italian #Eurovision Party… - RaiNews : Su @RaiQuattro in esclusiva le semifinali della 65/a edizione del concorso #Eurovision #maneskin - RaiQuattro : Manca pochissimo all'evento musicale europeo più atteso dell'anno: il 18 e il 20 maggio alle 20.45 in diretta su… - RaiQuattro : All'Italian #Eurovision Party @emastokholma e @saverioraimondo ci presentano i #Maneskin che con 'Zitti e buoni' po… - Magnacaura : RT @RaiQuattro: Agli @Eurovision Song Contest quest'anno la Svezia è rappresentata da Tusse, cantante di origini congolesi che canta 'Voice… -