Ester Viola risponde a due lettrici di età diverse ma entrambe "annoiate" del proprio ruolo (Di lunedì 17 maggio 2021) Amante a distanza. Moglie per noia. Due lettrici scrivono a Ester Viola. La prima lettera Cara Ester, sono stanca. Ci conosciamo nel 2019, io 32 anni al 6 mese di gravidanza, lui 37 amico di mio marito. Iniziamo a scriverci mentre ci frequentiamo tutta l’estate (io, mio marito, lui e la moglie) A settembre poco prima che nasca mia figlia, iniziamo una storia, lui impaurito che io dopo il parto mi scordi di lui. Nasce B. e lascio mio marito, follemente innamorata di lui. Inizia una storia che dura da ormai 2 lunghi e faticosi anni, dove io divento l’amante, a distanza. Dice che mi ama, che non può vivere senza di me. Ma dice che ha paura di rovinare la vita ai figli. Ho provato ad allontanarlo con tutte le mie forze ma senza buon esito. Lui torna e io da brava innamorata lo riprendo. Convinta e speranzosa che succederà ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Amante a distanza. Moglie per noia. Duescrivono a. La prima lettera Cara, sono stanca. Ci conosciamo nel 2019, io 32 anni al 6 mese di gravidanza, lui 37 amico di mio marito. Iniziamo a scriverci mentre ci frequentiamo tutta l’estate (io, mio marito, lui e la moglie) A settembre poco prima che nasca mia figlia, iniziamo una storia, lui impaurito che io dopo il parto mi scordi di lui. Nasce B. e lascio mio marito, follemente innamorata di lui. Inizia una storia che dura da ormai 2 lunghi e faticosi anni, dove io divento l’amante, a distanza. Dice che mi ama, che non può vivere senza di me. Ma dice che ha paura di rovinare la vita ai figli. Ho provato ad allontanarlo con tutte le mie forze ma senza buon esito. Lui torna e io da brava innamorata lo riprendo. Convinta e speranzosa che succederà ...

My2Tweet : @esterviola per me ormai sei Ester ABBONATI PER CONTINUARE A LEGGERE Viola ?? ?? #povery - VIOLA_MARTELLA : RT @roma_paoletta: Ester sei un pezzo di ?? tu e tutti quelli come te -