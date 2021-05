EA | brevetto propone un Pass Battaglia con ricompense a scelta dell’utente – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 17 maggio 2021) EA ha registrato unchel’idea di unche diain base alladei giocatori e non in base ai livelli.. Electronic Arts ha registrato unper un “nuovo” tipo dida implementare nei videogiochi. Invece di concedere premi in-game in un ordine predefinito, ilpresenta l’idea di permettere all’utente di scegliere quale ricompensa ottenere. Ilè stato registrato il 13 maggio 2021. L’idea è in realtà molto semplice. Imoderni propongono una serie di premi definiti in base al livello: avanzando si ottiene un determinato premio, … Notizie giochiRead More L'articolo EA: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : brevetto propone

Multiplayer.it

... invece, Uriagel'Essenza Illuminante all'Acqua, un prodotto leggero ma ugualmente ... Ma non è tutto: calcio, magnesio, glicerina, acido ialuronico ad alto peso molecolare e ilUriage ...Il costo dell'utilizzazione del, per quanto proibitivo, è un ostacolo formale alla ... L'Unione Europeainvece di mantenere il monopolio produttivo, e incoraggia l'esportazione delle ...EA ha registrato un brevetto che propone l'idea di un Pass Battaglia che dia ricompense in base alla scelta dei giocatori e non in base ai livelli.. Electronic Arts ha registrato un brevetto per un ...Sony ha registrato un brevetto che permette di piazzare scommesse nei tornei competitivi di PS5, con premi anche in denaro.