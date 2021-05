Covid, la Gran Bretagna riapre: via libera ai locali al chiuso e agli abbracci «con moderazione» (Di lunedì 17 maggio 2021) Riaprono pub e ristoranti, cinema teatri e musei anche al chiuso, ci si può tornare ad abbracciare anche se le varianti del Coronavirus continuano a fare paura. Resta prudenza sui viaggi all’estero: chi vorrà venire in Italia dovrà fare la quarantena Leggi su corriere (Di lunedì 17 maggio 2021) Riaprono pub e ristoranti, cinema teatri e musei anche al, ci si può tornare adare anche se le varianti del Coronavirus continuano a fare paura. Resta prudenza sui viaggi all’estero: chi vorrà venire in Italia dovrà fare la quarantena

Advertising

fattoquotidiano : Covid, la variante indiana preoccupa la Gran Bretagna: Jonhson annuncia accelerazione dei richiami e prime dosi gli… - Rinaldi_euro : Perché facciamo pure noi un referendum? ?????? Covid Italia, Sileri: 'A giugno saremo come Gran Bretagna' - michel090591 : RT @Corriere: La Gran Bretagna riapre: via libera ai locali al chiuso e agli abbracci ma «con moderazione» - Corriere : La Gran Bretagna riapre: via libera ai locali al chiuso e agli abbracci ma «con moderazione» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: La Gran Bretagna riapre: via libera ai locali al chiuso e agli abbracci ma «con moderaz... -