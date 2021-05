Coprifuoco, Ricciardi a Sky: “Toglierlo dal 2 giugno? Con i dati di oggi sì, ma bisogna vedere se inversione di tendenza è definitiva” (Di lunedì 17 maggio 2021) È verosimile che la misura del Coprifuoco scompaia il 2 giugno? “Guardando ai dati di oggi sì, però dobbiamo prima vedere se quella inversione di tendenza che noi abbiamo fino a questo momento visto è definitiva”, così a Buongiorno su Sky TG24, Walter Ricciardi, presidente della Federazione mondiale Sanità pubblica. “Nel caso in cui continuiamo a vedere questa tendenza alla diminuzione sì. Nel caso in cui vedessimo un’inversione di tendenza verso un nuovo aumento, è chiaro che dobbiamo porci dei dubbi”, ha continuato sottolineando che bisogna “essere prudenti per evitare di ricascarci”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) È verosimile che la misura delscompaia il 2? “Guardando aidisì, però dobbiamo primase quelladiche noi abbiamo fino a questo momento visto è”, così a Buongiorno su Sky TG24, Walter, presidente della Federazione mondiale Sanità pubblica. “Nel caso in cui continuiamo aquestaalla diminuzione sì. Nel caso in cui vedessimo un’diverso un nuovo aumento, è chiaro che dobbiamo porci dei dubbi”, ha continuato sottolineando che“essere prudenti per evitare di ricascarci”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

