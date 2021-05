Call of Duty 2021 'Vanguard' avrà una modalità Zombie co-sviluppata da Treyarch e Sledgehammer? (Di lunedì 17 maggio 2021) Il nuovo Call of Duty è una grande incognita per i giocatori, poiché Activision ne ha parlato ancora poco. Ci sono, tuttavia, molti rumor. Uno di questi suggerisce che possiamo aspettarci la modalità Zombie nell'ultimo capitolo della serie. Per essere più precisi, questa voce dice che lo studio Treyarch insieme a Sledgehammer Games - noto da Call of Duty: Modern Warfare 3, Advanced Warfare e WWII, stanno lavorando alla modalità cooperativa del gioco, in cui appariranno anche gli Zombie, uno dei i simboli dell'intero franchise. Non sarebbe così scioccante dato che Treyarch ha già lavorato a capitoli di Call of Duty con i non morti. Un esempio di ciò è la trilogia di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021) Il nuovoofè una grande incognita per i giocatori, poiché Activision ne ha parlato ancora poco. Ci sono, tuttavia, molti rumor. Uno di questi suggerisce che possiamo aspettarci lanell'ultimo capitolo della serie. Per essere più precisi, questa voce dice che lo studioinsieme aGames - noto daof: Modern Warfare 3, Advanced Warfare e WWII, stanno lavorando allacooperativa del gioco, in cui appariranno anche gli, uno dei i simboli dell'intero franchise. Non sarebbe così scioccante dato cheha già lavorato a capitoli diofcon i non morti. Un esempio di ciò è la trilogia di ...

