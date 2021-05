Calciomercato Napoli, Pau Torres nel mirino di Giuntoli ma sarà duello con una big inglese (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Napoli rompe gli indugi e per rinnovare il reparto difensivo ha deciso di gettarsi anima e corpo sul talentino spagnolo Pau Torres. Il giocatore del Villarreal è il nome nuovo sul taccuino di Giuntoli che pensa proprio a lui per sostituire il partente Maksimovic. La pista è caldissima anche se la trattativa non si L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilrompe gli indugi e per rinnovare il reparto difensivo ha deciso di gettarsi anima e corpo sul talentino spagnolo Pau. Il giocatore del Villarreal è il nome nuovo sul taccuino diche pensa proprio a lui per sostituire il partente Maksimovic. La pista è caldissima anche se la trattativa non si L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : #Napoli #Spalletti in pole per il dopo #Gattuso Ma De Laurentiis ha altri tre nomi pronti... - potenza322 : RT @cmdotcom: Dal rosso a #Bentancur al rigore per il Napoli: non parliamo di complotto a favore della Juve - cmdotcom : Dal rosso a #Bentancur al rigore per il Napoli: non parliamo di complotto a favore della Juve… - sscalcionapoli1 : Napoli defilato per Italiano: viaggia verso Sassuolo per l’eredità di De Zerbi - BlogSpaggiari : Il Napoli è fortemente interessato all'acquisto di Rodrigo De Paul, ma l'interessamento di Liverpool e Leeds potreb… -