Calciomercato Milan | il colpo può essere l’ex campione dell’Inter

Il Milan che insegue la Champions League pensa già al Calciomercato. Per la prossima stagione stuzzica l'idea di prendere Mauro Icardi. Mauro Icardi con la maglia del PSG (GettyImages)Il Milan in queste ore sta vivendo un vero e proprio incubo. Dopo essere stata per mezza stagione in testa alla classifica, infatti, ora rischia addirittura di non riuscire a chiudere tra le prime 4 e quindi ritornare in Champions League. Un risultato che per certi versi sarebbe clamoroso e disastroso per le casse della società rossonera. La stagione 2020-2021 però ha insegnato una preziosa lezione al Milan. Ibrahimovic, nonostante sia un fuoriclasse, non può essere il fulcro di questa squadra. Ha una certa età e non può garantire un'intera stagione. Proprio per questo i dirigenti ...

