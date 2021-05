Buffon | “Alla Juve quest’anno è mancata continuità A inizio stagione avevo percepito le difficoltà”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Gigi, nel corso dell’intervista a BeinSport, si è soffermato anche sull’annata dellantus ancora in lotta per un posto nella prossima Champions League. “Non stai 20 annisenza capire e annusare le sensazioni che ci sono. Io dopo 20 anni dichesarebbe stata una situazione molto difficile perché nello sport è inevitabile che dopo tanti anni arrivi un momento di rinnovamento in cui devi pagare dazio. C’èun po’ dinelle partite giocate contro le prime 5 o 6 squadre in classifica spesso abbiamo vinto, ogni tanto pareggiato, insomma ce la siamo sempre giocatapari. Invece, con squadre meno blasonate abbiamo perso punti stupidi. ...

... si è spento nella giornata di ieri, domenica 16 maggio 2021 ,fine di una lunghissima ... Gigi, l'indiscrezione di Luciano Moggi: carriera finita? Proprio no: scenario clamorosoEcco perchésfida di mercoledì sera tiene ancora più degli altri: la Joya contro l'Atalanta ... traguardo di cui va molto fiero, e una settimana dopo conta di fare il bis per aiutare Gigi, ...Io appartengo alla Uefa, sono stata eletta alla Uefa e non cambio idea ... Allegri l’ho sempre tovato fantastico ma bisogna vedere cosa ha in mente. Buffon dirigente? Da quello che ho capito vuole ...De Ligt ha raccontato la sua esperienza professionale alla Juventus ... idem per Chiellini e Buffon a 43 anni". De Ligt si è poi soffermato anche sul modo in cui i tifosi in Italia vivono ...