Bologna | tocca ad Antov e Vignato

(Di lunedì 17 maggio 2021)- Danilo e Svanberg questa sera non ci saranno: il difensore e il centrocampista non hanno ancora superato i guai fisici rispettivamente al piede e alla spalla destra. Durante la seduta di ...

Raimondo ha dei movimenti che mi piacciono e un bel mancino, sicuramente lo farò esordire una di queste due gare, ancora non ho deciso quale. Ma è una promessa che gli ho fatto e io le promesse le mantengo.