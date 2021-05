“Bisogna denunciare”. La rabbia di Giulia Salemi, spiega tutto in un messaggio: “Guardate qui…” (Di lunedì 17 maggio 2021) Giulia Salemi è reduce da una bellissima esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, che le ha permesso di fidanzarsi con Pierpaolo Pretelli. Ha inoltre avuto la gioia di ottenere una conduzione di un programma, ‘Salotto Salemi’, che piace molto al pubblico. Nei giorni scorsi erano invece circolate voci su un presunto viaggio offerto dai fan ‘Gregorelli’ alla sua dolce metà e ad Elisabetta Gregoraci, ma gli stessi sostenitori di quella coppia hanno smentito categoricamente rendendo più serena l’influencer. L’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha inoltre criticato duramente l”Isola dei Famosi’ alcuni giorni fa, in particolare per il televoto, considerato praticamente inutile. In queste ore invece è tornata protagonista sui social network e più precisamente su Twitter. Qui ha fatto un accorato appello e ha ammesso di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)è reduce da una bellissima esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, che le ha permesso di fidanzarsi con Pierpaolo Pretelli. Ha inoltre avuto la gioia di ottenere una conduzione di un programma, ‘Salotto’, che piace molto al pubblico. Nei giorni scorsi erano invece circolate voci su un presunto viaggio offerto dai fan ‘Gregorelli’ alla sua dolce metà e ad Elisabetta Gregoraci, ma gli stessi sostenitori di quella coppia hanno smentito categoricamente rendendo più serena l’influencer. L’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha inoltre criticato duramente l”Isola dei Famosi’ alcuni giorni fa, in particolare per il televoto, considerato praticamente inutile. In queste ore invece è tornata protagonista sui social network e più precisamente su Twitter. Qui ha fatto un accorato appello e ha ammesso di ...

Mariacr78648357 : @52battaglie Non esiste altra soluzione, in questo caso bisogna solo denunciare, ci sono tantissimi avvocati disposti a difendere gratis - francescotegli : @GiuliaSalemi93 Gia ci si era incattiviti tanto. Bisogna denunciare e nn stare in silenzio. - Miriam833712695 : @GiuliaSalemi93 Concordo ???? bisogna essere forti e avere il coraggio di denunciare ???? - Jenny_3_ : @GiuliaSalemi93 alla prima violenza bisogna denunciare, non dobbiamo MAI aspettare. La violenza va fermata. ???? - Isidoro730 : @GiuliaSalemi93 Brava Giulia bisogna subito denunciare e non avere paura ? -

