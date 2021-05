AT annuncia accordo per fusione WarnerMedia e Discovery (Di lunedì 17 maggio 2021) Il colosso Usa delle comunicazioni AT&T ha annunciato per la fusione di WarnerMedia e Discovery, un'operazione da 43 miliardi di dollari che farà nascere un gigante dello streaming lanciando la sfida ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Il colosso Usa delle comunicazioni AT&T hato per ladi, un'operazione da 43 miliardi di dollari che farà nascere un gigante dello streaming lanciando la sfida ...

Ultime Notizie dalla rete : annuncia accordo AT&T annuncia fusione WarnerMedia e Discovery per 43 mld dollari In base ai termini dell'accordo, AT&T riceverà 43 miliardi di dollari in una combinazione di contanti, titoli di debito e il mantenimento di determinati debiti da parte di WarnerMedia. Gli azionisti ...

AT annuncia accordo per fusione WarnerMedia e Discovery

At&t fonde Warner Media con Discovery: nasce colosso da 150 miliardi L'accordo apre la strada alla creazione di uno dei più grandi studios di Hollywood e lancia il guanto di sfida a Netflix e Disney. I titoli delle compagnie volano in Borsa. Stankey: "Saremo leader glo ...

