Arrestate 13 persone dalla Gdf per associazione a delinquere a Taranto (Di lunedì 17 maggio 2021) Arrestate 13 persone dalla Gdf per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e riciclaggio a Taranto I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto per l’Arrestate 13 persone. Dalle prime ore di questa mattina, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021)13Gdf perfinalizzata al traffico illecito di rifiuti e riciclaggio aI particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diper l’13. Dalle prime ore di questa mattina,

Advertising

amnestyitalia : Ogni giorno persone in tutto il mondo vengono perseguitate, picchiate, arrestate o uccise per il proprio orientamen… - poliziadistato : Operazione antidroga #SquadraMobile Brescia con la collaborazione dei poliziotti di Bologna e Verona. Arrestate com… - sbarbaring : RT @amnestyitalia: Ogni giorno persone in tutto il mondo vengono perseguitate, picchiate, arrestate o uccise per il proprio orientamento se… - Majden3 : RT @amnestyitalia: Ogni giorno persone in tutto il mondo vengono perseguitate, picchiate, arrestate o uccise per il proprio orientamento se… - Alisa44718330 : Smaltivano rifiuti speciali del centro Italia in Salento arrestate 13 persone, + 36 mafiosi spacciatori arrestati a… -