Aperture, oggi la cabina di regia che decide tutto. Speranza: "Superare il coprifuoco" (Di lunedì 17 maggio 2021) Signori, si cambia? Forse, ma il dogma, per Palazzo Chigi, sembra sempre lo stesso: riaprire soltanto in sicurezza . Questa almeno la linea di Mario Draghi , che non entra nelle dinamiche dei partiti ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 17 maggio 2021) Signori, si cambia? Forse, ma il dogma, per Palazzo Chigi, sembra sempre lo stesso: riaprire soltanto in sicurezza . Questa almeno la linea di Mario Draghi , che non entra nelle dinamiche dei partiti ...

Advertising

Giovannaconfal6 : RT @globalistIT: Ripetiamo: se oggi possiamo riaprire è perché nei mesi scorsi NON è stato fatto quello che diceva il fan di Bolsonaro Salv… - huge1961 : RT @globalistIT: Ripetiamo: se oggi possiamo riaprire è perché nei mesi scorsi NON è stato fatto quello che diceva il fan di Bolsonaro Salv… - globalistIT : Ripetiamo: se oggi possiamo riaprire è perché nei mesi scorsi NON è stato fatto quello che diceva il fan di Bolsona… - maur0916 : RT @giaco_iaco: Con @enzomarangio ne parliamo da tempo. Nessun riscontro da Madrid all'inizio,aperture negli ultimi giorni. Il #RealMadrid… - giaco_iaco : Con @enzomarangio ne parliamo da tempo. Nessun riscontro da Madrid all'inizio,aperture negli ultimi giorni. Il… -