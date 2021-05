Acciaierie D’Italia | ex-Ilva | «La situazione di stallo in cui versa il polo di Taranto non giova a nessuno»

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 17 maggio 2021) «Lo stabilimento siderurgico dinon può continuare ad andare avanti in una condizione di sopravvivenza. Serve un Piano industriale credibile e chiarezza sui livelli occupazionali». È l’appello alle istituzioni lanciato dal segretario generale aggiunto e dal coordinatore di fabbrica didella Fim CislBrindisi, rispettivamente Biagio Prisciano e Vincenzo La Neve, in seguito agli ultimi sviluppi – Tavolo ministeriale compreso – che tengono ingessata la vertenza. «Ogni giorno – spiega La Neve – all’interno della fabbrica assistiamo ad una condizione di precarietà. A che serve presentare un Piano industriale se poi a livello operativo non cambia nulla? Le nostre segnalazioni, quasi con cadenza giornaliera, sul malfunzionamento degli impianti, certamente non ci inorgogliscono. Al ...