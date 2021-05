Ultime Notizie Roma del 16-05-2021 ore 08:10 (Di domenica 16 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio li torna tutta in zona gialla ad eccezione della Val d’Aosta che resta arancione il ministro della Salute speranza firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore il 17 maggio firmato anche lo stop alla quarantena dal 16 maggio in Italia dai paesi dell’Unione Europea la curva indica una progressiva decrescita ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro secondo cui c’è l’idea di arrivare progressivamente a superare la misura delle coprifuoco negli ultimi dati 7567 positivi in Italia 24 ore 182 i decessi tasso di positività al 2,5% intanto La Corte dei Conti ha firmato il decreto che attivava i fondi per la bionda e Romanache non riceverà quindi i 81 milioni di euro promessi da Invitalia Lo scorso gennaio uno stop preventivo che ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 maggio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio li torna tutta in zona gialla ad eccezione della Val d’Aosta che resta arancione il ministro della Salute speranza firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore il 17 maggio firmato anche lo stop alla quarantena dal 16 maggio in Italia dai paesi dell’Unione Europea la curva indica una progressiva decrescita ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro secondo cui c’è l’idea di arrivare progressivamente a superare la misura delle coprifuoco negli ultimi dati 7567 positivi in Italia 24 ore 182 i decessi tasso di positività al 2,5% intanto La Corte dei Conti ha firmato il decreto che attivava i fondi per la bionda enache non riceverà quindi i 81 milioni di euro promessi da Invitalia Lo scorso gennaio uno stop preventivo che ...

Advertising

acmilan : ?? @Brahim reminds you to stay up to date on all the latest Rossoneri news with the Official AC Milan app ?? La nos… - chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: Vaia (Spallanzani), ”richiamo vaccino anche in luoghi vacanza e in aeroporti”… - corgiallorosso : #Roma-#Lazio: Dan #Friedkin e #Dzeko lasciano il campo a braccetto a fine partita - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: La Campania passa da zona biscotto a zona verde oliva. -