Traffico Roma del 16-05-2021 ore 11 | 30

(Di domenica 16 maggio 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto Ina studio Daniele guerrisi alla Borghesiana possibili rallentamenti per incidente in via di Rocca Cencia in prossimità di via Guasila rimaniamo zona per segnalare un altro incidente avvenuto sulla Casilina proprio all’altezza di via di Rocca Cencia anche in questo caso possibili rallentamenti In entrambe le direzioni alla Gianicolense sono stati prorogati fino al prossimo 11 giugno i lavori al gasdotto su via della Pisana dove si viaggia a senso unico di marcia da via dei Grimaldi a via San Giovanni disciplina temporanea della circolazione e della Sosta anche nelle vie limitrofe in tema di trasporto ferroviario sulla linea regionale-civitacastellana-viterbo per lavori circolazione sospesa nella tratta Montebello Catalano per tutta la giornata in cui saranno sostituiti da bus per i dettagli di queste e di ...