Sassari-Venezia in tv | orario e diretta streaming basket gara-4 Playoff Serie A1 2020 2021

Banco di Sardegna e Umana Reyer scendono sul parquet del PalaSerradimigni in occasione di gara-4 dei quarti di finale dei playoff di Serie A1. Gli uomini di Pozzecco hanno riaperto la serie in gara-3 e vogliono nuovamente sfruttare il PalaSerradimigni: una vittoria porterebbe a gara-5 e la chance di suggellare una rimonta non da poco.

Albe_1964 : RT @parallelecinico: Quella tra Sassari e Venezia è una serie bellissima perché impronosticabile. E perché c'è tanta sana rivalità. E perch… - sarakaos82 : RT @parallelecinico: Quella tra Sassari e Venezia è una serie bellissima perché impronosticabile. E perché c'è tanta sana rivalità. E perch… - gradina99 : RT @parallelecinico: Quella tra Sassari e Venezia è una serie bellissima perché impronosticabile. E perché c'è tanta sana rivalità. E perch… - parallelecinico : Quella tra Sassari e Venezia è una serie bellissima perché impronosticabile. E perché c'è tanta sana rivalità. E pe… - dinamo_sassari : #DSSVEN Ancora una tripla, stavolta la manda a segno Burnell, 1'36'' da giocare, timeout Venezia, 72-56 -

Diretta Sassari Venezia (risultato 45-26) streaming Rai: Banco già in fuga. Sembra già a senso unico la sfida tra Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer: a metà partita la formazione sarda è infatti già in vantaggio di 19. È la gara che vale una stagione in casa Dinamo Sassari che si gioca le sue ultime chances contro la Reyer Venezia. Lagunari avanti nella serie 2 a 0. Palla a due alle 20:45!