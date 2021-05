Samsung veste d’Azzurro | accordo la FIGC | tutte le promozioni

Leggi su computermagazine

(Di domenica 16 maggio 2021) In comune hanno un forte impegno nell’innovazione, nella valorizzazione dei talenti e nella creazione, grazie alla tecnologia, di nuove modalità di vivere il mondo dello sport e dell’entertainment legato ai grandi eventi. Oraaccomunate da una partnership fortemente voluta da entrambe le parti.(Adobe Stock)“La partnership con la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha per noi un grande valore nel rilanciare e sostenere la passione e l’innovazione nel mondo dello sport, di cui condividiamo i valori e i principi più virtuosi, impegno, spirito di squadra, fair play, che in un periodo complesso come quello attuale assumono una rilevanza ancora più significativa per le persone”. Alex Lim spiega le motivazioni che hanno portato il colosso degli smartphone a continuare a scommettere nello sport. ...