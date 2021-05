ROTOLO AL CIOCCOLATO E NOCCIOLE

(Di domenica 16 maggio 2021). Ricetta facile. I rotoli dolci, con la loro morbida pasta biscotto che racchiude farciture golose, sono tra i dessert più buoni che si possano preparare in casa in maniera semplice e veloce. In questa ricetta vedremo insieme il , un connubio di sapori che si sposano alla perfezione e rendono questo dolce davvero irresistibile! Ilfondente tritato e la granella diarricchiranno la crema di farcitura fatta di panna fresca montata e latte condensato… una delizia impossibile da descrivere a parole! La base del nostrosarà invece una pasta biscotto al cacao, al cui impasto abbiamo aggiunto anche latte e olio di semi di girasole. Il risultato è una base soffice, golosa e dall’inconfondibile sapore di cacao. Per la decorazione ...

la pasta biscotto è ideale per realizzare rotoli dolci, come il classico e sempre buono alla ...