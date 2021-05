Pagelle Udinese Sampdoria: Quagliarella freddo dal dischetto, Bonifazi ingenuo (Di domenica 16 maggio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Udinese Sampdoria Le Pagelle dei protagonisti del match tra Udinese e Sampdoria, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Quagliarella (Sampdoria) FLOP: Bonifazi (Udinese) VOTI Udinese (3-5-1-1): Musso 6; Becao 6,5 (dal 88? Ouwejan s.v.), Bonifazi 6, Zeegelar 6 (dal 59? Samir 6); Molina 6, De Paul 6, Walace 5,5, Makengo 5,5 (dal 59? Forestieri 6), Stryger Larsen 6; Pereyra 6; Okaka 5,5 (dal 73? Llorente 5,5). Allenatore: Gotti 5.5. Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6,5, Yoshida 6, Colley 6,5, Augello 6,5; Candreva 6 (dal 88’ ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:) FLOP:) VOTI(3-5-1-1): Musso 6; Becao 6,5 (dal 88? Ouwejan s.v.),6, Zeegelar 6 (dal 59? Samir 6); Molina 6, De Paul 6, Walace 5,5, Makengo 5,5 (dal 59? Forestieri 6), Stryger Larsen 6; Pereyra 6; Okaka 5,5 (dal 73? Llorente 5,5). Allenatore: Gotti 5.5.(4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6,5, Yoshida 6, Colley 6,5, Augello 6,5; Candreva 6 (dal 88’ ...

