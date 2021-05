Non credere a chi, guardandoti piangere, ti dice che non sei forte (Di domenica 16 maggio 2021) Non dobbiamo vergognarci delle nostre lacrime, non dobbiamo credere a chi ci dice che piangere non è altro che un segno di debolezza. Non è così. In realtà ci vuole tanto coraggio a lasciarsi andare, per ammettere un dolore o un fallimento, per affrontare la tristezza, per lasciare che le cose scivolino via, proprio insieme alle lacrime. Nasciamo piangendo. E quello è il primo segnale che le lacrime appartengono alla nostra vitalità. Si tratta di un modo per comunicare uno stato d’animo, un dolore o una paura. E tutti abbiamo paura. Anche quando crescendo impariamo che la razionalità è, e deve essere, il nostro punto di forza, anche quando tentiamo di controllare le emozioni e ci promettiamo che quelle lacrime non scenderanno più. Eppure piangere è lo strumento più bello che abbiamo per dare sfogo alle emozioni, per ... Leggi su dilei (Di domenica 16 maggio 2021) Non dobbiamo vergognarci delle nostre lacrime, non dobbiamoa chi cichenon è altro che un segno di debolezza. Non è così. In realtà ci vuole tanto coraggio a lasciarsi andare, per ammettere un dolore o un fallimento, per affrontare la tristezza, per lasciare che le cose scivolino via, proprio insieme alle lacrime. Nasciamo piangendo. E quello è il primo segnale che le lacrime appartengono alla nostra vitalità. Si tratta di un modo per comunicare uno stato d’animo, un dolore o una paura. E tutti abbiamo paura. Anche quando crescendo impariamo che la razionalità è, e deve essere, il nostro punto di forza, anche quando tentiamo di controllare le emozioni e ci promettiamo che quelle lacrime non scenderanno più. Eppureè lo strumento più bello che abbiamo per dare sfogo alle emozioni, per ...

