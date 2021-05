McLaren | al GP Monaco con una livrea speciale ' retro'

(Di domenica 16 maggio 2021) Ladi Lando Norris e Daniel Ricciardo avrà unaper il prossimo GPdi Formula 1, in programma nel weekend del 23 maggio. Per tutte le attività in pista a Montecarlo, la ...

Ladi Lando Norris e Daniel Ricciardo avrà una livrea speciale per il prossimo GPdi Formula 1, in programma nel weekend del 23 maggio. Per tutte le attività in pista a Montecarlo, la ...A testimoniare quanto avvenuto quel sabato di maggio del 1988 sulle stradine del salotto di Monte Carlo è l'ex fisioterapista della, l'austriaco Josef Leberer , che oggi lavora con i piloti dell'Alfa Romeo Racing. Al volante della sua MP4/4 Honda, il pilota sudamericano compì una vera e propria magia, perché fu in grado ...La McLaren porterà una nuova livrea nel Gp di Monaco, risorgeranno gli iconici colori blu e arancio della Gulf Oil. La McLaren e la Gulf Oil hanno rinnovato il loro contratto lo scorso luglio, quando ...McLaren svela la nuova livrea celebrativa per il prossimo GP di Monaco: ecco l’abito dal sapore old style per il weekend nel Principato. McLaren si prepara a scendere in pista tra le stradine del Prin ...