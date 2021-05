La disputa sulla «banana nuda» nel processo tra Apple e Epic Games (Di domenica 16 maggio 2021) Chi gioca a Fortnite in maniera continuativa e con un certo trasporto è ben a conoscenza delle vicende di Peely, l’iconica banana che entra a far parte del game. Sono noti, soprattutto, i suoi outfit ed è noto anche il fatto che, in alcuni casi, Peely si è mostrato nella sua versione naked, nuda. Incredibilmente, questo dettaglio è entrato a far parte di una disputa all’interno di un processo – che in realtà sta assumendo dei contorni molto più decisivi di quanto possa sembrare – che si sta svolgendo e che vede, in opposizione tra loro, Apple e Epic Games (l’azienda che ha prodotto proprio Fortnite). LEGGI ANCHE > I creatori di Fortnite hanno fatto causa a Apple e Google per aver rimosso l’app dai loro stores Peely e tutte le altre storie della ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 16 maggio 2021) Chi gioca a Fortnite in maniera continuativa e con un certo trasporto è ben a conoscenza delle vicende di Peely, l’iconicache entra a far parte del game. Sono noti, soprattutto, i suoi outfit ed è noto anche il fatto che, in alcuni casi, Peely si è mostrato nella sua versione naked,. Incredibilmente, questo dettaglio è entrato a far parte di unaall’interno di un– che in realtà sta assumendo dei contorni molto più decisivi di quanto possa sembrare – che si sta svolgendo e che vede, in opposizione tra loro,(l’azienda che ha prodotto proprio Fortnite). LEGGI ANCHE > I creatori di Fortnite hanno fatto causa ae Google per aver rimosso l’app dai loro stores Peely e tutte le altre storie della ...

