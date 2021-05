Giro d'Italia. Bernal e i sentimenti rosa (Di domenica 16 maggio 2021) Lo striscione d’arrivo della nona tappa del Giro d’Italia era alle sue spalle di qualche decina di metri. Attila Valter ha gli avambracci appoggiati sul manubrio della bicicletta, la testa china verso la ruota anteriore e la cassa toracica che si gonfia e si sgonfia a ritmo accelerato. È sfinito, ha dato fondo a tutte, e pure di più, le sue energie. Con gli occhi osserva la terra e i sassolini che hanno preso il posto dell’asfalto negli ultimi milleseicento metri della salita che portava a Campo Felice. Ne avrebbe fatto volentieri a meno di vagar per sterrati, che era cosa dura tener a bada i suoi avversari sul bitume, figurarsi lì dove questo non è ancora arrivato. Non può certo prendersela con terra e sassolini però, sa benissimo che questo giorno sarebbe prima o poi arrivato, il momento nel quale il rosa della maglia che ha addosso ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 16 maggio 2021) Lo striscione d’arrivo della nona tappa deld’era alle sue spalle di qualche decina di metri. Attila Valter ha gli avambracci appoggiati sul manubrio della bicicletta, la testa china verso la ruota anteriore e la cassa toracica che si gonfia e si sgonfia a ritmo accelerato. È sfinito, ha dato fondo a tutte, e pure di più, le sue energie. Con gli occhi osserva la terra e i sassolini che hanno preso il posto dell’asfalto negli ultimi milleseicento metri della salita che portava a Campo Felice. Ne avrebbe fatto volentieri a meno di vagar per sterrati, che era cosa dura tener a bada i suoi avversari sul bitume, figurarsi lì dove questo non è ancora arrivato. Non può certo prendersela con terra e sassolini però, sa benissimo che questo giorno sarebbe prima o poi arrivato, il momento nel quale ildella maglia che ha addosso ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanfr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Foggia - Guardia Sanframondi ?? @victorlafay ???? ?? @gavazzif ???? ?? @NikiasArndt… - giroditalia : Abruzzo ?? Giro d'Italia #Giro - annalisadesi : RT @MadameSwann: Quando Zichichi era a capo dei laboratori del Gran Sasso gli abruzzesi lo soprannominarono lu mattarill (il mattacchione).… - sportli26181512 : Mohoric, terribile caduta nella 9^ tappa del Giro. VIDEO: Lo sloveno della Bahrain Victorius è caduto in discesa du… -