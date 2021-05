Gemini Man: un film scritto per Clint Eastwood (Di domenica 16 maggio 2021) La sceneggiatura di Gemini Man fu scritta più di vent'anni fa dallo sceneggiatore Darren Lemke per il vincitore dell'Oscar Clint Eastwood. Originariamente la sceneggiatura di Gemini Man era stata scritta per il vincitore dell'Oscar Clint Eastwood, tuttavia l'attore non firmò mai il contratto e, dopo decenni di innumerevoli cambiamenti apportati al cast e al copione, nel 2019 è finalmente uscita la pellicola diretta da Ang Lee con Will Smith nel ruolo del protagonista. Il film ha avuto una fase di sviluppo lunga vent'anni prima di entrare ufficialmente in produzione; il copione, nato nel 1997 da un'idea di Darren Lemke, doveva essere prodotto dalla Walt Disney Pictures insieme a Don Murphy, sotto la regia di Tony Scott. Come prova per il film … Leggi su movieplayer (Di domenica 16 maggio 2021) La sceneggiatura diMan fu scritta più di vent'anni fa dallo sceneggiatore Darren Lemke per il vincitore dell'Oscar. Originariamente la sceneggiatura diMan era stata scritta per il vincitore dell'Oscar, tuttavia l'attore non firmò mai il contratto e, dopo decenni di innumerevoli cambiamenti apportati al cast e al copione, nel 2019 è finalmente uscita la pellicola diretta da Ang Lee con Will Smith nel ruolo del protagonista. Ilha avuto una fase di sviluppo lunga vent'anni prima di entrare ufficialmente in produzione; il copione, nato nel 1997 da un'idea di Darren Lemke, doveva essere prodotto dalla Walt Disney Pictures insieme a Don Murphy, sotto la regia di Tony Scott. Come prova per il

