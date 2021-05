Advertising

Gaetano Fuiano è il neo coordinatore di Azione a Vasto

è il coordinatore di Azione a Vasto. Il partito di cui è leader nazionale Carlo Calenda si organizza in vista delle elezioni comunali dell'autunno. Cinquantotto anni,è dirigente ...... di rapporti con alte figure disposte a dare il loro contributo per la realizzazione del progetto politico di Azione e neo coordinatore di "Vasto in Azione",Luigi (Nino), figura tra ...Gaetano Fuiano è il coordinatore di Azione a Vasto. Il partito di cui è leader nazionale Carlo Calenda si organizza in vista delle elezioni comunali dell'autunno. Cinquantotto anni, Fuiano è dirigente ...VASTO – Sono cominciate a Vasto le grandi manovre in vista delle amministrative di autunno. “Abruzzo in Azione” che da mesi ormai, ha avviato una serie di confronti per definire priorità e soluzioni ...