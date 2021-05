Fine della tregua in Afghanistan | ripresi i combattimenti nel sud

(Di domenica 16 maggio 2021) Riprende la violenza in, dove al terminedi tre giorni forze governative e talebani hanno ripreso a sparare nel sud del Paese. KABUL – Si torna a combattere in. Al termine del cessate il fuoco entrato in vigore giovedì scorso, le forze governative e quelle talebane si stanno nuovamente fronteggiando nel sud del Paese.in“Vi sono stati scontri tra i talebani e le forze governative nell’Helmand con ladel cessate il fuoco“, ha detto il capo del consiglio provinciale di Helmand, Attaullah Afghan. In particolare, gli scontri si sono concentrati alla periferia di Lashkar Gah, capoluogoprovincia. Dallo scorso 1 maggio si combatte praticamente senza soluzione di continuità, ...

Agenzia ANSA

