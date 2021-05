È morto Alessandro Talotti, campione azzurro di salto in alto: aveva 40 anni. Il video del suo record (Di domenica 16 maggio 2021) Alessandro Talotti, tra i migliori atleti azzurri di salto in alto, è morto a Udine nella notte tra il 15 e il 16 maggio, dopo una lunga battaglia contro il tumore, che Talotti anno aveva raccontato in più occasioni. aveva 40 anni. Nel corso della sua carriera sportiva, l’atleta friulano aveva partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004 e Pechino 2008. Nel 2002 aveva ottenuto il quarto posto agli Europei, mentre nel 2005, a Glasgow, fece il salto dei 2.32 metri che lo consegnò alla storia e che gli fece detenere per anni il record italiano. Il ricordo di quel primato lo aveva rievocato lui stesso a ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021), tra i migliori atleti azzurri diin, èa Udine nella notte tra il 15 e il 16 maggio, dopo una lunga battaglia contro il tumore, cheannoraccontato in più occasioni.40. Nel corso della sua carriera sportiva, l’atleta friulanopartecipato alle Olimpiadi di Atene 2004 e Pechino 2008. Nel 2002ottenuto il quarto posto agli Europei, mentre nel 2005, a Glasgow, fece ildei 2.32 metri che lo consegnò alla storia e che gli fece detenere perilitaliano. Il ricordo di quel primato lorievocato lui stesso a ...

