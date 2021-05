Covid, riaperture più vicine: il punto del prof Locatelli (Cts) (Di domenica 16 maggio 2021) Le vaccinazioni contro il Covid e soprattutto i dati epidemiologici spingono l'Italia verso le riaperture. È più o meno quanto si evince dalle parole del professor Franco Locatelli, protagonista di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nell'edizione del 16 maggio. A parlare è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha delineato i possibili scenari rispetto alla decisioni del governo Draghi, tenuto conto che l'ultima parola spetterà comunque alla politica. Decreto in vigore dal 26 aprile, nessun segnale negativo Sono ormai passate tre settimane da quando lo scorso 26 aprile si è deciso di far ripartire il Paese sulla base del principio che lo stesso presidente del Consiglio ha definito di «rischio ragionato». Fu quello il momento in cui si scelte di ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 16 maggio 2021) Le vaccinazioni contro ile soprattutto i dati epidemiologici spingono l'Italia verso le. È più o meno quanto si evince dalle parole delessor Franco, protagonista di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nell'edizione del 16 maggio. A parlare è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha delineato i possibili scenari rispetto alla decisioni del governo Draghi, tenuto conto che l'ultima parola spetterà comunque alla politica. Decreto in vigore dal 26 aprile, nessun segnale negativo Sono ormai passate tre settimane da quando lo scorso 26 aprile si è deciso di far ripartire il Paese sulla base del principio che lo stesso presidente del Consiglio ha definito di «rischio ragionato». Fu quello il momento in cui si scelte di ...

