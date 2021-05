Corsera: l’Inter non subiva tre gol da settembre, Conte non si danna più di tanto in panchina (Di domenica 16 maggio 2021) l’Inter non subiva tre gol da settembre. Lo ricorda il Corriere della Sera che scrive anche dell’arbitraggio di ieri di Calvarese in Juventus-Inter: Arbitraggi approssimativi come quello di Calvarese aggiungono nervosismo e veleni a un finale di campionato già condizionato dalle differenti motivazioni delle squadre. Non che l’Inter si tiri indietro, anzi nella ripresa gioca quasi solo nella metà campo juventina. Però tre gol in campionato la squadra di Conte li aveva subiti solo a settembre e lo stesso grande ex si danna fino a un certo punto a bordo campo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 maggio 2021)nontre gol da. Lo ricorda il Corriere della Sera che scrive anche dell’arbitraggio di ieri di Calvarese in Juventus-Inter: Arbitraggi approssimativi come quello di Calvarese aggiungono nervosismo e veleni a un finale di campionato già condizionato dalle differenti motivazioni delle squadre. Non chesi tiri indietro, anzi nella ripresa gioca quasi solo nella metà campo juventina. Però tre gol in campionato la squadra dili aveva subiti solo ae lo stesso grande ex sifino a un certo punto a bordo campo. L'articolo ilNapolista.

