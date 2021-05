Coprifuoco dalle 24 e centri commerciali, Regione in pressing. Domani doppio vertice. Ecco tutto quello che è in ballo (Di domenica 16 maggio 2021) ANCONA - E c'è attesa per il doppio appuntamento di Domani, la cabina di regia politica nella quale il governo farà il tagliando alle restrizioni Covid in vigore con il possibile posticipo del ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 16 maggio 2021) ANCONA - E c'è attesa per ilappuntamento di, la cabina di regia politica nella quale il governo farà il tagliando alle restrizioni Covid in vigore con il possibile posticipo del ...

Advertising

Yobby08327898 : RT @luigivanti: Da oggi sono i canonici 15 gg dalle feste in piazza a Milano, con piu di 30mila persone, per lo scudetto dell'Inter. Non ci… - thewaterflea : RT @ChimicoScettico: Alla salute di chi piglia '15% in meno col coprifuoco' dalle previsioni di studi che hanno fallito miseramente nel pre… - emilydifatto : Si vocifera del coprifuoco alle 24 quindi dalle 18 alle 24 avoglia a fa cose …io pronta a tutto. - ALBERTOSEVERIN7 : RT @ChimicoScettico: Alla salute di chi piglia '15% in meno col coprifuoco' dalle previsioni di studi che hanno fallito miseramente nel pre… - joseadss : RT @ChimicoScettico: Alla salute di chi piglia '15% in meno col coprifuoco' dalle previsioni di studi che hanno fallito miseramente nel pre… -