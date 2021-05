Benevento Crotone 1-0 LIVE: Lapadula porta in vantaggio i padroni di casa (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Crotone si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Crotone 1-0 MOVIOLA 13? GOL Benevento – Letizia trova Hetemaj con un bel lancio. Sponda di spalla del centrocampista per Lapadula, che con un destro a incrociare porta in vantaggio i padroni di casa 11? Crotone pericoloso – Ounas salta due avversari e a tu per tu con Montipò manda clamorosamente alto 5? Spinge il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 13? GOL– Letizia trova Hetemaj con un bel lancio. Sponda di spalla del centrocampista per, che con un destro a incrociareindi11?pericoloso – Ounas salta due avversari e a tu per tu con Montipò manda clamorosamente alto 5? Spinge il ...

Advertising

Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - sportface2016 : #BeneventoCrotone, brutto infortunio #Ionita: esce in lacrime, dentro Improta - rikibona : RT @mefisto94_: Costretto a stare davanti al televisore a guardare Benevento-Crotone, me lo avessero detto a settembre mi sarei messo a rid… - emmevi_21 : Ho attivato apposta le notifiche per Benevento-Crotone. Per dire a che punto mi sono ridotto. #TorinoFC #SFT #BeneventoCrotone - GiGiglio99 : Io vorrei tifare Crotone (come sempre) per non finire ultimi, ma il Benevento lo voglio in serie A -