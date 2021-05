Alilauro Gruson riattiva i collegamenti tra Sorrento e Napoli

(Di domenica 16 maggio 2021) “Ringrazio i vertici diper avere accolto le nostre richieste. Le vie del mare costituiscono un importante servizio per i pendolari residenti in penisola sorrentina, che quotidianamente devono raggiungere le sedi di lavoro o di studio. Da mercoledì sarannote quattro linee tra. E’ un primo passo, in attesa di tornare alla normalità”. Così il sindaco di, Massimo Coppola, all’annuncio della compagnia di navigazionedi venire incontro alle esigenze dell’utenza locale. Gli orari previsti sono alle ore 8.10 e alle 16.25 sulla trattae alle ore 9 e alle 17.15 su quella daverso. “Si tratta di ...

Advertising

comunesorrento : La compagnia di navigazione Alilauro Gruson annuncia la riattivazione di quattro collegamenti tra Sorrento e Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Alilauro Gruson

Il Denaro

Ripartono i collegamenti veloci sulla rotta Napoli - Sorrento. L', in collaborazione conspa, ha varato il ripristino di una coppia di corse destinata a collegare la costiera con il capoluogo partenopeo nelle fasce orario di maggiore ..."Ringrazio i vertici diper avere accolto le nostre richieste. Le vie del mare costituiscono un importante servizio per i pendolari residenti in penisola sorrentina, che quotidianamente devono raggiungere le ...“Ringrazio i vertici di Alilauro Gruson per avere accolto le nostre richieste. Le vie del mare costituiscono un importante servizio per i pendolari residenti in penisola sorrentina, che quotidianament .... Da mercoledi’ 19 maggio riprendono i collegamenti via mare da Sorrento a Napoli e viceversa. La richiesta era stata piu’ volte ...