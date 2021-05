Uomini e Donne, scoppia la bufera: clamoroso annuncio di Gianni Sperti (Di sabato 15 maggio 2021) scoppia la bufera a Uomini e Donne, dopo un annuncio social di Gianni Sperti. L’opinionista del dating show afferma: “Non provo stima per lei”. E’ caos a Uomini e Donne dopo le ultime dichiarazioni di Gianni Sperti su quanto accaduto tra Roberta Di Padua e Valentina Autiero. Stavolta il tutto è accaduto a telecamere spente, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 15 maggio 2021)la, dopo unsocial di. L’opinionista del dating show afferma: “Non provo stima per lei”. E’ caos adopo le ultime dichiarazioni disu quanto accaduto tra Roberta Di Padua e Valentina Autiero. Stavolta il tutto è accaduto a telecamere spente, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - ciropellegrino : #PropagandaLive da e ha dato spazio non solo a donne e uomini, ma a storie di marginalità ignorate dalla gran parte… - kefaimidenunci : RT @0DE2DESTRUCTION: how peculiar che non vi sento MAI parlare di preferenze genitali in termini di uomini gay che devono farsi piacere la… - maeveisilme : @luciapalmerini @welikeduel @La7tv @rulajebreal Quindi non importa che gli uomini che ci sono qui siano fra i pochi… -