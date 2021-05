Uomini e Donne, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola rivelano cosa hanno fatto subito dopo la scelta (Di sabato 15 maggio 2021) Lei ha stupito tutti annunciando improvvisamente di aver scelto il corteggiatore con il quale sarebbe voluta uscire dallo studio di Uomini e Donne. E lui senza esitazioni le ha risposto con il fatidico sì (QUI la puntata). Ora, a distanza di qualche giorno da quel romantico momento, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola rivelano ai lettori di Uomini e Donne Magazine quelli che sono stati i loro gesti, pensieri e stato d’animo dal momento in cui le telecamere si sono spente. Queste le loro prime parole: Non si può spiegare cosa stiamo provando. Ci sembra di stare insieme da tanto tempo. Fin dalle prime ore eravamo sereni, spontanei e la complicità che c’era all’interno del programma si è moltiplicata. In questi giorni ci ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 maggio 2021) Lei ha stupito tutti annunciando improvvisamente di aver scelto il corteggiatore con il quale sarebbe voluta uscire dallo studio di. E lui senza esitazioni le ha risposto con il fatidico sì (QUI la puntata). Ora, a distanza di qualche giorno da quel romantico momento,ai lettori diMagazine quelli che sono stati i loro gesti, pensieri e stato d’animo dal momento in cui le telecamere si sono spente. Queste le loro prime parole: Non si può spiegarestiamo provando. Ci sembra di stare insieme da tanto tempo. Fin dalle prime ore eravamo sereni, spontanei e la complicità che c’era all’interno del programma si è moltiplicata. In questi giorni ci ...

