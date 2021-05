Tutto finito tra Arisa e Andrea Di Carlo | lui postava cose senza il suo consenso

(Di sabato 15 maggio 2021) Durante tutta l’intervista dia Belve si avverte il desiderio di Francesca Fagnani di chiederle diDi, del fidanzato. Dopo vari tentativi alla fine la domanda diretta arriva e la conduttrice chiede: “A che punto siamo? Vi lasciate, vi prendete” ed è vero chefinisce sempre sui social. Della storia d’amore diDitutti hanno sempre saputo troppo. La risposta della cantante chiarisce subito: “Io non sapevo che lui avesse il pulsantino per fare i comunicati stampa” e imita il gesto del dito che schiaccia un tasto sulla tastiera. E’ proprio quello che ha fatto il manager e ormai suo ex fidanzato. “Mi da fastidio…” aggiungementre la Fagnani incalza sperando di strapparle altro, ...

Advertising

ladyonorato : Continuano invece sul fronte della sanità pubblica le vergognose epurazioni dei dissidenti. Ce ne vergogneremo per… - SkySport : ULTIM'ORA BUFFON ANNUNCIA L'ADDIO ALLA JUVENTUS 'Quest'anno si chiuderà questa esperienza' 'O smetto o trovo un'alt… - senzacriterioe : E Giulia è raccomandata, e sangiovanni sta con lei per i followers e una volta finito tutto la lascerà, e la sua ri… - AngeloMoffa92 : Il “maestro” ci stupisce ancora una volta e lascia fuori sia Dybala che Morata. Per fortuna tra una settimana sarà tutto finito. #JuveInter - torien1906 : Grazie a dio tra una settimana sarà tutto finito. -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto finito

Adnkronos

è accaduto quando, l'ex naufrago ha ben pensato di farsi gli affari nel momento meno ... 'Akash, una cortesia: ti alzi quando èil jingle, non quando siamo ancora in onda, è chiaro? Grazie'.Valeria ha convinto due compagne a mangiare un uovo crudo, che si sono intossicate, ed è stata accusata di averlo shampoo vinto come prova ricompensa e di aver fatto spegnere il fuoco ...Attraverso un’intervista sui canali ufficiali della Fiorentina il presidente viola Rocco Commisso è tornato sulla conferenza stampa di ieri ...Campionato finito, Europeo a forte rischio. Zlatan Ibrahimovic ha sostenuto il controllo specialistico che era stato programmato nei giorni scorsi per valutare di nuovo le condizioni del ginocchio sin ...