Traffico Roma del 15-05-2021 ore 15 | 30

(Di sabato 15 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sulle percorso Urbano dellaTeramo scarsi gli spostamenti anche solo intero della tangenziale est ancora prudenza su via Cassia dove per un precedente incidente non si escludono rallentamenti in prossimità di via della Giustiniana ae ricordiamo fino alle 19:30 una manifestazione su piazza del Popolo mentre tra le 15 e le 17 un’altra protesta è in programma a Piazza Cavour ad Acilia attenzione in prossimità di via della Verbena dove per la presenza dell’olio sull’asfalto la strada è chiusa all’altezza di via deignoli infine proseguono salvo modifiche fino al 17 maggio i lavori su via di Grottarossa comportano il transito a tramite senso unico alternato da semaforo in prossimità ...