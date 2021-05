Swords of Legends Online | il provato di questo celebre MMO orientale – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 15 maggio 2021) Abbiamo passato alcune ore in compagnia diof, popolarissimo MMO asiatico in arrivo anche dalle nostre parti, e vi raccontiamo le nostre opinioni sul gioco. Annunciato qualche mese fa,of(SOLO) debutterà finalmente anche in occidente. Uno dei più famosi MMORPG orientali infatti arriverà nel corso dell’estate 2021 in versione rimasterizzata e farà immergere finalmente gli appassionati nell’epica visione dello scontro tra Luce e Oscurità che Wangyuan Shengtang & Aurogon hanno realizzato. Abbiamo avuto modo di passare qualche ore in compagnia del gioco in quello che è stato un test alpha del gioco e … Provati giochi PC WindowsRead More L'articoloof, il ...

Gameforge insieme a Wangyuan Shengtang e Aurogon hanno recentemente pubblicato un altro video gameplay dedicato interamente aof, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire da quest'estate solamente su PC . Secondo quanto mostrato dalla clip video in questione, quest'ultima fa vedere i giocatori ...L'editore Gameforge e Wangyuan Shengtang hanno pubblicato un nuovo trailer con nuove informazioni suofOnline , descrivendo in dettaglio la storia e il mondo MMORPG in arrivo quest'estate. Puoi controllare il trailer qui sotto insieme ad un annuncio importante da Gameforce. Nel caso ...Swords of Legends Online è un nuovo MMORPG con meccaniche di combattimento action che arriverà questa estate su PC tramite la piattaforma Steam, dopo aver riscosso un enorme successo in Cina. Con dei ...Abbiamo passato alcune ore in compagnia di Swords of Legends Online, popolarissimo MMO asiatico in arrivo anche dalle nostre parti, e vi raccontiamo le nostre opinioni sul gioco. Annunciato qualche ...