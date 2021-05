Stellini | ' Episodi evidenti | inutile commentarli Lautaro? L' Inter se lo tiene stretto'

(Di sabato 15 maggio 2021) Antonio Conte non parla nemmeno stasera. Troppo alto il richio che le domande vadano su un futuro che non può essere ancora definito, in attesa dell'incontro col presidente Zhang. Nel dopo Juve si ...

Advertising

ZZiliani : Tutto il mondo ha visto uno dei match più scandalosi della storia, paragonabile a #JuveInter arbitro #Ceccarini, e… - DiMarzio : Le parole del vice di #Conte Stellini al termine di #JuventusInter - FcInterNewsit : Stellini: 'Episodi arbitrali evidenti, inutile commentarli: ci rimane lo scudetto. Lautaro? L'Inter se lo vorrà ten… - asabranca69 : RT @ZZiliani: Tutto il mondo ha visto uno dei match più scandalosi della storia, paragonabile a #JuveInter arbitro #Ceccarini, e l'#Inter s… - albemutti : RT @marifcinter: Stellini: 'Sono talmente chiari ed evidenti gli episodi che è inutile anche commentarli. Sono talmente evidenti. A noi res… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellini Episodi

Nel post - partita, ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato Cristian, vice - allenatore di Antonio Conte . Si concentra prima di tutto sui tantissimidubbi arbitrali del pomeriggio: ...La direzione di Calvarese Sui social i tifosi interisti, ma non solo, sono arrabbiati per la direzione dell'arbitro Calvarese e per il Var, eviene stuzzicato proprio sull'argomento. La ...Il vice-allenatore dell'Inter si presenta davanti alle telecamere al posto di Conte: Episodi chiari, anche inutile ...Dopo la rocambolesca sconfitta con la Juventus, Antonio Conte non parla come da programma e ai microfoni si presenta Cristian Stellini.