Spostamento tra regioni | matrimoni | scuola | ingresso nelle Rsa | quando serve il test salivare

Advertising

SpockEva : @Liliwhities Io mi sento solo di dire che davano delle pazze a chi provava a far quadrare i tempi tra uno spostamen… - GraziaAmelia : RT @Miti_Vigliero: Vaccino, fragili e disabili fanno ricorso al Tar contro il rinvio della seconda dose Pfizer L'iniziativa promossa da 200… - demian_online : RT @Miti_Vigliero: Vaccino, fragili e disabili fanno ricorso al Tar contro il rinvio della seconda dose Pfizer L'iniziativa promossa da 200… - Miti_Vigliero : Vaccino, fragili e disabili fanno ricorso al Tar contro il rinvio della seconda dose Pfizer L'iniziativa promossa d… - marco171292 : @Emme10_ Concordo. Tra l'altro pare la Juve sia tra quei club che pretendono lo spostamento di 2mensilita. Diventer… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamento tra

Corriere della Sera

Nel nuovo decreto che sarà messo a punto la prossima settimana per anticipare alcune riaperture, sarà ribadito chele opzioni per i viaggi c'è quella di essere vaccinati nei sei mesi precedenti, ...Sul coprifuoco "lunedì verrà presa una decisione in senso positivo sulloalle 23 o alle ...sarebbe un'opportunità per il cittadino ma tutto deve essere organizzato con un accordo...Lunedì 17 maggio è in programma la riunione della Cabina di regia, che dovrà prendere una decisione sul coprifuoco: è probabile che slitterà ...Il tampone salivare potrà essere utilizzato anche per ottenere la certificazione verde che serve a spostarsi tra regioni e per partecipare a eventi dove è richiesto il test. Ma non sono ancora validi ...