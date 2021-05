Serena Williams star dell’Emilia-Romagna Open, coach Mouratoglou: “Felici di essere a Parma”. Bene Bronzetti in quali (Di sabato 15 maggio 2021) Serena Williams si prende la scena dell’Emilia-Romagna Open. La leggenda statunitense è arrivata al Tennis Club Parma e si è allenata sul Campo Centrale sotto gli occhi di coach Patrick Mouratoglou in vista dell’esordio nel torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events. Al primo turno (lunedì 17 o martedì 18 maggio) la testa di serie numero 1 del tabellone affronterà una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Le parole di Mouratoglou – “Questo circolo è bellissimo – ammette sorridente coach Mouratoglou -, c’è tanto verde e diverse aree a disposizione di giocatrici e rispettivi team per un po’ di relax. Serena si è allenata su un Centrale splendido, speriamo sia ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021)si prende la scena. La leggenda statunitense è arrivata al Tennis Clube si è allenata sul Campo Centrale sotto gli occhi diPatrickin vista dell’esordio nel torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events. Al primo turno (lunedì 17 o martedì 18 maggio) la testa di serie numero 1 del tabellone affronterà una giocatrice proveniente dalleficazioni. Le parole di– “Questo circolo è bellissimo – ammette sorridente-, c’è tanto verde e diverse aree a disposizione di giocatrici e rispettivi team per un po’ di relax.si è allenata su un Centrale splendido, speriamo sia ...

