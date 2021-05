Rula Jebrael condivide post nelle stories per commentare la puntata di Propoganda Live (Di sabato 15 maggio 2021) Non si placa il battibecco a distanza tra Rula Jebreal e Diego Bianchi. A seguito del rifiuto della giornalista a partecipare alla trasmissione Propaganda Live a causa di mancanza di equità nella scelta degli ospiti in studio (sarebbe stata l’unica donna in un parterre di uomini), Zoro apre la puntanta dicendosi rammaricato dal fatto che la giornalista non conosca Propaganda Live. Continua specificando che gli ospiti vengono scelti per competenza e non per sesso. Il commento di Rula Jebreal arriva puntuale. La giornalista condivide nelle sue storie un post di un collega newyorkese che apostrofa l’intervento di Michele Serra che avrebbe iniziato dicendo “non so niente di Palestina”. A corredo Rula Jebreal mette un emoticon si una donna ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) Non si placa il battibecco a distanza traJebreal e Diego Bianchi. A seguito del rifiuto della giornalista a partecipare alla trasmissione Propagandaa causa di mancanza di equità nella scelta degli ospiti in studio (sarebbe stata l’unica donna in un parterre di uomini), Zoro apre la puntanta dicendosi rammaricato dal fatto che la giornalista non conosca Propaganda. Continua specificando che gli ospiti vengono scelti per competenza e non per sesso. Il commento diJebreal arriva puntuale. La giornalistasue storie undi un collega newyorkese che arofa l’intervento di Michele Serra che avrebbe iniziato dicendo “non so niente di Palestina”. A corredoJebreal mette un emoticon si una donna ...

