Roma, donna chiusa in una smart da 4 giorni: portata in ospedale (Di sabato 15 maggio 2021) Una donna sui 60 anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti dopo quattro giorni che viveva in una smart in piazza Buenos Aires, quartiere Parioli di Roma. A dare l’allarme, per chiedere aiuto, sono stati i commercianti della zona dopo aver notato la presenza fissa della donna in quell’auto parcheggiata lì da martedì mattina, senza mai spostarsi, senza bere e mangiare a sufficienza. Qualcuno ha provato a portarle del cibo e un po’ di acqua anche per capire se avesse bisogno di aiuto ma lei non abbassava neanche il finestrino girandosi dall’altra parte. La donna – secondo quanto riporta Leggo – risiede nel municipio 5 nel quartiere Alessandrino: sul posto, questa mattina, sono intervenuti i medici che già l’avevano in cura, gli ... Leggi su tpi (Di sabato 15 maggio 2021) Unasui 60 anni è stata soccorsa e trasinper accertamenti dopo quattroche viveva in unain piazza Buenos Aires, quartiere Parioli di. A dare l’allarme, per chiedere aiuto, sono stati i commercianti della zona dopo aver notato la presenza fissa dellain quell’auto parcheggiata lì da martedì mattina, senza mai spostarsi, senza bere e mangiare a sufficienza. Qualcuno ha provato a portarle del cibo e un po’ di acqua anche per capire se avesse bisogno di aiuto ma lei non abbassava neanche il finestrino girandosi dall’altra parte. La– secondo quanto riporta Leggo – risiede nel municipio 5 nel quartiere Alessandrino: sul posto, questa mattina, sono intervenuti i medici che già l’avevano in cura, gli ...

