MotoGP, GP Francia 2021: orario d’inizio e come vedere in tv FP3, FP4 e qualifiche (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi sabato 15 maggio si disputano le qualifiche del GP di Francia, quinta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza della gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo in terra iberica, le prove libere del venerdì hanno messo in luce i primi equilibri del fine settimana e assisteremo a una grande lotta per scattare il più avanti possibile. Guarda in streaming live il GP di Francia su DAZN Tutto lascia pensare a una lotta serrata tra Yamaha e Ducati. Fabio Quartararo e Maverick Vinales sono pronti per sfidare Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Jack Miller. Attenzione però all’inserimento della Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e delle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Ci si aspetta una ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi sabato 15 maggio si disputano ledel GP di, quinta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le Mans. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza della gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo in terra iberica, le prove libere del venerdì hanno messo in luce i primi equilibri del fine settimana e assisteremo a una grande lotta per scattare il più avanti possibile. Guarda in streaming live il GP disu DAZN Tutto lascia pensare a una lotta serrata tra Yamaha e Ducati. Fabio Quartararo e Maverick Vinales sono pronti per sfidare Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Jack Miller. Attenzione però all’inserimento della Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e delle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Ci si aspetta una ...

