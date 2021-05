Mass Effect Legendary Edition, trailer di lancio per la remaster della trilogia – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 15 maggio 2021) Mass Effect Legendary Edition si mostra con l’immancabile trailer di lancio, a poche ore dall’uscita ufficiale su PC, PS4 e Xbox One: guardiamo il Video.. Mass Effect Legendary Edition si mostra con l’immancabile trailer di lancio, che arriva a qualche ora dall’uscita ufficiale dell’attesa remaster su PC, PS4 e Xbox One. Caratterizzata da svariati miglioramenti grafici, Mass Effect Legendary Edition racchiude in un’unica soluzione la celebre trilogia sci-fi creata da BioWare, pubblicata originariamente a partire dal 2007. Un pacchetto decisamente corposo, se ... Leggi su helpmetech (Di sabato 15 maggio 2021)si mostra con l’immancabiledi, a poche ore dall’uscita ufficiale su PC, PS4 e Xbox One: guardiamo il..si mostra con l’immancabiledi, che arriva a qualche ora dall’uscita ufficiale dell’attesasu PC, PS4 e Xbox One. Caratterizzata da svariati miglioramenti grafici,racchiude in un’unica soluzione la celebresci-fi creata da BioWare, pubblicata originariamente a partire dal 2007. Un pacchetto decisamente corposo, se ...

